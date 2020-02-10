Хабиб сообщил, что 10 февраля отправится на подготовку в США

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в понедельник, 10 февраля, отправится в США на подготовку к бою с американцем Тони Фергюсоном. Об этом 31-летний спортсмен сообщил в приветственном слове посетителям турнира GFC 24, который прошел в воскресенье в Саратове.

— Вылетаю завтра на подготовку в Штаты, спасибо за поддержку, — сказал Нурмагомедов.

Хабиб будет готовиться в Сан-Хосе (Калифорния) — в зале American Kickboxing Academy, в котором тренируется с 2012 года.

На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях ММА. У 35-летнего Фергюсона — 25 побед и 3 поражения. Поединок между ними состоится 18 апреля в Нью-Йорке на шоу UFC 249.