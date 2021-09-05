Хабиб Нурмагомедов: «За первый бой в ММА я заработал две тысячи долларов»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил свой первый гонорар в профессиональных ММА.

«За первый бой в ММА я заработал 2 000 долларов, мне было 19 лет, — говорит Нурмагомедов на ютуб-канале iAmTheBay. — Отец сказал, что пора перебираться в профессионалы, и мне предложили первого соперника. Я спрашиваю: «Правда даете 2 тысячи за один бой? Серьезно?». Они говорят: «Да». Тогда это были большие деньги, 13 лет назад.

Я посмотрел его бои и подумал: «Легкие деньги. Поехали». Бой был на Украине. Финишировал его в первые пару минут боя. Забрал деньги и поехал домой. Треугольником его усыпил. Как и моего последнего соперника [Гэтжи] - тем же самым приемом. Первый бой — треугольник, последний — треугольник. Там сон и там сон » .