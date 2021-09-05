Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Хабиб Нурмагомедов: «За первый бой в ММА я заработал две тысячи долларов»

16:27
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
Теги:

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил свой первый гонорар в профессиональных ММА.

«За первый бой в ММА я заработал 2 000 долларов, мне было 19 лет, — говорит Нурмагомедов на ютуб-канале iAmTheBay. — Отец сказал, что пора перебираться в профессионалы, и мне предложили первого соперника. Я спрашиваю: «Правда даете 2 тысячи за один бой? Серьезно?». Они говорят: «Да». Тогда это были большие деньги, 13 лет назад.

Я посмотрел его бои и подумал: «Легкие деньги. Поехали». Бой был на Украине. Финишировал его в первые пару минут боя. Забрал деньги и поехал домой. Треугольником его усыпил. Как и моего последнего соперника [Гэтжи] - тем же самым приемом. Первый бой — треугольник, последний — треугольник. Там сон и там сон».

Последний бой в карьере Хабиб провел в октябре прошлого года, задушив треугольником Джастина Гэтжи на UFC 254.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Никита Горшенин все материалы автора

Читайте также

Россия — Финляндия, мужской ЧЕ по волейболу: где смотреть и во сколько начало
«Так играть нельзя ни при каких тренерах и условиях». Черданцев — о победе над Кипром и хейте болельщиков
Тошнотная. Первая победа Карпина в сборной России
Таблица группы Украины и Франции в отборе ЧМ-2022 на 4 сентября
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
1
Офсайд