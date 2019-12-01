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Хабиб готов начать подготовку к бою с Фергюсоном

14:41

Чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов поддерживает себя в форме и готов в начале 2020 года начать подготовку к поединку с американцем Тони Фергюсоном, информирует ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.

— Хабиб постоянно тренируется, он находится в форме. Целенаправленная подготовка может начаться уже в начале 2020 года, — отмечается в сообщении.

Бой Нурмагомедов — Фергюсон пройдет 18 апреля в Нью-Йорке. Это будет пятая попытка UFC организовать поединок между бойцами.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7237169

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