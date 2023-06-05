Главного судью турнира по ММА в Белогорске, на котором умер подросток, лишат лицензии

В Союзе ММА России заявили, что главный судья Открытого Кубка по ММА в Белогорске, на котором умер 16-летний подросток Богдан Пушкарев, будет лишен лицензии.

«Лицензия главного судьи соревнований, который был лицензирован Союзом ММА России, приостановлена. По итогам разбирательства судья будет лишен лицензии», — приводит ТАСС слова представителя Союза ММА России.

Турнир прошел 4 июня. Пушкарев вышел на поединок без шлема, и во время боя получил удар ногой в голову, после чего потерял сознание. Несовершеннолетнему бойцу оказали медицинскую помощь, но он скончался в реанимации. По факту смерти спортсмена будет возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Союз MMA России не был в курсе о проведении Открытого Кубка спортклуба «Родина» по ММА в Белогорске.