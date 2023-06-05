Бенил Дариуш: «Если UFC не дадут мне бой за титул, я устрою бунт»

Четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Бенил Дариуш (22-4) рассказал, что руководство лиги гарантировало ему титульный бой против Ислама Махачева (24-1), если он побьет экс-чемпиона Чарльза Оливейру (33-9).

«Перед боем с Матеушем [Гамротом] у меня было чувство, что они [матчмейкеры] не дадут мне титульный бой, поэтому я сказал им: «Эй, если я побью этого парня, то получу титульный бой?» Они ответили: «Мы не знаем».

В этот раз, когда я разговаривал с ними, они сказали, что если я побью Чарльза Оливейру, то стану претендентом номер один. Они не часто дают мне слово. В этот раз они это сделали. Я поверю им на слово, но если это не так, я последую совету Джастина Гэтжи и, возможно, устрою бунт», — сказал Дариуш в интервью MMA Fighting.

Дариуш подерется с Оливейрой 10 июня на UFC 289 в Ванкувере, Канада.