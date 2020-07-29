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Гэтжи пообещал достойно представить США в поединке с Хабибом

08:13
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Американский боец ММА Джастин Гэтжи поделился ожиданиями от встречи с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Их поединок состоится 24 октября.

— 24 октября представится шанс показать свое предназначение, — написал Гэтжи в своем Instagram. — На кону будет все, ради чего работал много лет. Буду представлять свою семью и страну достойно, это я обещаю.

31-летний россиянин победил во всех 28 поединках в ММА. У 31-летнего американца 22 победы и два поражения.

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