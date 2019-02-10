Флойд Мейвезер: "Я могу подписать контракт с UFC на миллиард долларов, если сам того захочу"

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер принял участи в шоу комика Кевина Харта и дал интервью, сидя в ванной с ледяной водой. Боксер заявил, что мог бы подписать контракт с UFC.

- UFC? Все возможно. Могу заключить сделку прямо сейчас, - заявил Мейвезер. - Контракт на 3-4 боя, на миллиард долларов, если сам того захочу. Макгрегор? Он просто подделка, чертова фальшивка. Но вообще я его уважаю, он настоящий боец.

Бой по правилам бокса между Мейвезером и бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором состоялся в августе 2017 года. Американский боксер победил техническим нокаутом в 10-м раунде.