Фергюсон собирается сделать яичницу из Хабиба

Американский боец Тони Фергюсон заявил, что собирается победить Хабиба Нурмагомедова. Их поединок пройдет в Нью-Йорке 18 апреля 2020 года.

— Я в голове у этого парня, — приводит слова Фергюсона MMA Junkie. — Он смотрит на меня. Он будет тренироваться очень усердно. Он будет так нервничать, что совершит ошибку. Я собираюсь извлечь выгоду из этого. Я собираюсь поймать его во время боя. Будет яичница, детка. Я собираюсь заставить его мочиться кровью.