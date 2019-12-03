Фергюсон собирается сделать яичницу из Хабиба
09:56
Американский боец Тони Фергюсон заявил, что собирается победить Хабиба Нурмагомедова. Их поединок пройдет в Нью-Йорке 18 апреля 2020 года.
— Я в голове у этого парня, — приводит слова Фергюсона MMA Junkie. — Он смотрит на меня. Он будет тренироваться очень усердно. Он будет так нервничать, что совершит ошибку. Я собираюсь извлечь выгоду из этого. Я собираюсь поймать его во время боя. Будет яичница, детка. Я собираюсь заставить его мочиться кровью.
У этого парня проблема, и ее зовут Тони Фергюсон. И я иду за ним. Открыт сезон охоты, детка.
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