Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
-
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Фергюсон собирается сделать яичницу из Хабиба

09:56
Теги:

Американский боец Тони Фергюсон заявил, что собирается победить Хабиба Нурмагомедова. Их поединок пройдет в Нью-Йорке 18 апреля 2020 года.

— Я в голове у этого парня, — приводит слова Фергюсона MMA Junkie. — Он смотрит на меня. Он будет тренироваться очень усердно. Он будет так нервничать, что совершит ошибку. Я собираюсь извлечь выгоду из этого. Я собираюсь поймать его во время боя. Будет яичница, детка. Я собираюсь заставить его мочиться кровью.

У этого парня проблема, и ее зовут Тони Фергюсон. И я иду за ним. Открыт сезон охоты, детка.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
9
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир