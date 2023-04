Деметриус Джонсон: «Я предпочитаю говорить с друзьями об играх, а не MMA»

Один из величайших MMA-бойцов в истории Деметриус Джонсон (31-4) признался, что не любит говорить с людьми об MMA.

«Я до сих пор не говорю об MMA, пока мне об этом не спросят. В основном с друзьями я обсуждаю видеоигры и фильмы», — сказал Джонсон на Ask Me Anything.

Джонсон является чемпионом ONE Championship в наилегчайшем весе. В прошлом бою он одолел Адриано Мораеса (20-4) нокаутом в четвертом раунде. Бой состоялся 27 сентября 2022-го на ONE on Prime Video 1 в Калланге, Сингапур.