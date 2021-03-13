Деррик Льюис готов подраться с Сирилом Ганом

Американский тяжеловес Деррик Льюис не хочет сидеть без дела, поэтому выразил заинтересованность проведения претендентского боя с непобежденным французом Сирилом Ганом.

«Что касается меня, то я хочу оставаться активным, — сказал Льюис в подкасте Джо Рогана. — Я уже не так молод, как раньше, поэтому не хочу ждать, чтобы с кем-то сразиться. Поэтому не буду сидеть в ожидании титульного боя или поединка с конкретным соперником. Я хочу сразиться с тем, кто готов».

В настоящее время Льюис занимает 2-ю строчку в рейтинге тяжеловесов UFC. На счету Черного Зверя 25 побед и 7 поражений.

Ган (8-0) расположился на 4-м месте в списке лучших тяжеловесов.