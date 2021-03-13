Деррик Льюис готов подраться с Сирилом Ганом
09:34
Американский тяжеловес Деррик Льюис не хочет сидеть без дела, поэтому выразил заинтересованность проведения претендентского боя с непобежденным французом Сирилом Ганом.
«Что касается меня, то я хочу оставаться активным, — сказал Льюис в подкасте Джо Рогана. — Я уже не так молод, как раньше, поэтому не хочу ждать, чтобы с кем-то сразиться. Поэтому не буду сидеть в ожидании титульного боя или поединка с конкретным соперником. Я хочу сразиться с тем, кто готов».
В настоящее время Льюис занимает 2-ю строчку в рейтинге тяжеловесов UFC. На счету Черного Зверя 25 побед и 7 поражений.
Ган (8-0) расположился на 4-м месте в списке лучших тяжеловесов.
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