Экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Райан Бейдер прокомментировал предстоящий матч-реванш с Лиото Мачидой.

«Лично для меня этот бой — тест, в котором выяснится, насколько я вырос как боец, — сказал Бейдер в интервью MMA Junkie. — В том первом бою я был хорошим борцом, я сильно бил, но в моем арсенале был лишь правый оверхенд. В целом я действительно не знал, как биться в стойке. Я был как бы растерянным».

Первый бой между Бейдером и Мачидой состоялся в августе 2012 года на турнире UFC on Fox 4. Победу нокаутом во втором раунде одержал экс-чемпион UFC Мачида.

Реванш между бойцами состоится в ночь на 10 апреля в Анкасвилле на турнире Bellator 256. Бой пройдет в рамках 1/4 финала Гран-при Bellator в полутяжёлом весе.