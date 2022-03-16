«Ему тяжело гонять». Дастин Порье может перейти в полусредний вес

Тренер Дастина Порье Майк Браун уверен, что боец может перейти в полусредний вес и раскрыться там лучше, чем до этого, выступая в легком дивизионе.

«Он достаточно крупный для полусреднего дивизиона, — сказал Браун в интервью MMA Fighting. — Сейчас ему становится все тяжелее гонять до лимита легкого веса. Я не уверен, но он мог бы лучше себя показать в полусреднем весе, чем в легком. Время покажет, но он определенно не маленький для полусреднего дивизиона».

Порье 11 декабря на UFC 269 проиграл чемпиону UFC в легком весе Чарльзу Оливейре в третьем раунде. Бразилец выиграл сабмишном (удушением сзади).