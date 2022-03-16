Белал Мухаммад рассказал, почему не состоялся его бой с Чимаевым

Полусредневес UFC Белал Мухаммад подробно рассказал, почему он не подрался с Хамзатом Чимаевым, но принял вызов Висенте Люке.

«Через 3-4 недели после моего боя Али Абдель-Азиз позвонил мне, — сказал Мухаммад в интервью MMA Fighting. — Али сказал: «UFC предлагает тебе подраться с Чимаевым в Лондоне». Я ответил: «Погнали!» После этого Али сказал: «Ты уверен? Он занимает 11-ю строчку рейтинга». Я подтвердил, что хочу этого боя. «Я понял, пока никому ничего не говори», — ответил Али.

Через 3-4 дня после нашего разговора моя семья уже искала билеты до Лондона. Но я сказал им, что не нужно ничего бронировать, потому что контракта на бой еще нет.

Затем мне показалось, что UFC хочет свести меня с Гилбертом Бернсом, а Чимаева — с Висенте Люке. Я подумал: «Хорошо. Бернс занимает 2-ю строчку рейтинга». Через два дня мне сообщили, что я дерусь против Висенте Люке. «Мне все равно. Просто пришлите мне контракт», — ответил я. Я осознавал, что каждый из этих трех бойцов станет очень жестким тестом для меня, поэтому мне было все равно с кем драться».

Мухаммад подерется с Люке 17 апреля на UFC on ESPN 34 в Лас-Вегасе, Невада. Бернс подерется с Чимаевым 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.