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Сегодня, 15:46

Стивен Томпсон назвал двух бойцов, с кем он бы хотел подраться

Боец UFC Стивен Томпсон заявил, что хотел бы подраться с Масвидалем и Лоулером
Давид Хачатрян
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Шестой номер UFC в полусреднем весе Стивен Томпсон заявил, что следующий бой он хочет провести в мае против ударника. В качестве оппонента он хотел бы видеть либо Робби Лоулера, либо Хорхе Масвидаля.

«Я хочу вернуться в мае, — сказал Томпсон в интервью Just Scrap Radio. — Мне предложили несколько имен, в том числе Робби Лоулера. Вижу, что теперь и Масвидаль свободен. Мы могли бы провести реванш. NMF (Nicest mother Fa***r) против BMF (Baddest mother Fa***r). Робби и Хорхе — это два бойца, с кем я бы хотел провести следующий бой. Лишь бы мне не дали борца. Я дрался с борцами в прошлом, и сейчас они на другом уровне».

Томпсон идет на серии из двух поражений. 18 декабря 2021 года он проиграл Белалу Мухаммаду на UFC Fight Night 199 единогласным решением судей.

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