Дариуш — о бое с Махачевым: «Если надо бороться, я буду бороться, если захочу, нанесу удар»
Дариуш поделился мнением о предстоящем поединке с Махачевым
19:16
Боец UFC в легком весе Бенил Дариуш прокомментировал ближайший бой с россиянином Исламом Махачевым.
«Я на самом деле не слишком много думаю об Исламе — я думаю о себе, — приводит слова бойца RT Sport. — Что я делаю во время боев? Я, очевидно, борюсь, поэтому я не собираюсь говорить: «О, он борется — я не стану бороться». Конечно, я попытаюсь бороться. Я знаю, как наносить удары, поэтому, я собираюсь использовать их. Я везде чувствую себя комфортно. Так что, если захочу бороться, я буду бороться. Если захочу нанести удар, нанесу его».
Бой Махачева с Дариушом станет главным на турнире Fight Night, который состоится 26 февраля.
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