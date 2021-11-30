Боец UFC в легком весе Бенил Дариуш прокомментировал ближайший бой с россиянином Исламом Махачевым.

«Я на самом деле не слишком много думаю об Исламе — я думаю о себе, — приводит слова бойца RT Sport. — Что я делаю во время боев? Я, очевидно, борюсь, поэтому я не собираюсь говорить: «О, он борется — я не стану бороться». Конечно, я попытаюсь бороться. Я знаю, как наносить удары, поэтому, я собираюсь использовать их. Я везде чувствую себя комфортно. Так что, если захочу бороться, я буду бороться. Если захочу нанести удар, нанесу его».

Бой Махачева с Дариушом станет главным на турнире Fight Night, который состоится 26 февраля.