Дана Уайт встретился с Хабибом Нурмагомедовым

Президент UFC Дана Уайт опубликовал новое видео в своем Twitter. На нем показано начало его встречи с российским экс-бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым. Сам Уайт ранее анонсировал их встречу.

На видео Уайт и Нурмагомедов отправляются в комнату, и глава промоушена закрывает дверь. На этом ролик обрывается. Президент UFC ранее заявлял о намерении обсудить с Хабибом возможность его возвращения в спорт и утверждал, что разговор не займет много времени.

32-летний Хабиб Нурмагомедов провел 29 поединков в ММА и одержал 29 побед. После боя с Джастином Гэтжи россиянин объявил о завершении карьеры.