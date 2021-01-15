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Дана Уайт встретился с Хабибом Нурмагомедовым

19:24
Хабиб Нурмагомедов. Фото TSN.
Хабиб Нурмагомедов. Фото TSN.
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Президент UFC Дана Уайт опубликовал новое видео в своем Twitter. На нем показано начало его встречи с российским экс-бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым. Сам Уайт ранее анонсировал их встречу.

На видео Уайт и Нурмагомедов отправляются в комнату, и глава промоушена закрывает дверь. На этом ролик обрывается. Президент UFC ранее заявлял о намерении обсудить с Хабибом возможность его возвращения в спорт и утверждал, что разговор не займет много времени.

32-летний Хабиб Нурмагомедов провел 29 поединков в ММА и одержал 29 побед. После боя с Джастином Гэтжи россиянин объявил о завершении карьеры.

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