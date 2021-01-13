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Дана Уайт: «Разговор о возвращении Хабиба займет пять минут»

22:40
Хабиб Нурмагомедов и Дана Уайт. Фото bjpenn.com.
Хабиб Нурмагомедов и Дана Уайт. Фото bjpenn.com.
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Президент UFC Дана Уайт рассказал, сколько могли бы занять переговоры с россиянином Хабибом Нурмагомедовым о возможности возобновления его карьеры.

«Это будет пятиминутный разговор, — цитирует Уайта MMA Junkie. —  Это будет «да» или «нет».

По мнению Уайта, теперь у Хабиба будет время отдохнуть и подумать обо всем, в том числе о возможности возвращения. Также он предположил, что спортсмен все же вернется к выступлениям. Уайт считает, что разговор между ними на эту тему не займет много времени.

32-летний Хабиб Нурмагомедов провел 29 поединков в ММА и во всех победил. Ранее он объявил о завершении карьеры.

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