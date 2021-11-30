Чимаев — о сравнениях с Конором и Хабибом: «Мусульманский Макгрегор? Я стремлюсь быть Хамзатом»
Хамзат Чимаев рассказал о сравнениях с Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым
14:15
Боец UFC Хамзат Чимаев рассказал о своем отношении к сравнениям с Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым. Ранее основатель зала American Top Team Дэн Ламберт назвал Чимаева мусульманским Макгрегором.
«Я — мусульманский Хамзат Чимаев, — сказал Чимаев в интервью Hustle MMA. — Это то же самое, что сказать: православный мусульманин. Что он вообще такое сказал? Я — Хамзат, и я стремлюсь быть Хамзатом, а не Конором или Хабибом [Нурмагомедовым]».
На счету Чимаева 10 побед в 10 поединках. Его следующим соперником может стать бразилец Гилберт Бернс. В случае победы Чимаев подерется за титул UFC в полусреднем весе.
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