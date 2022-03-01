Ковингтон заявил, что Масвидаль после боя с ним завершит карьеру

Полусредневес UFC Колби Ковингтон (16-3) уверен, что после UFC 272 Хорхе Масвидаль (35-15) закончит карьеру.

«Я чувствую себя маленьким ребенком в преддверии Рождества, — заявил Ковингтон в интервью TMZ Sports. — Жду не дождусь, чтобы наказать его [Масвидаля] за слова, которые он сказал про меня в СМИ. Все это время он врал, и я не могу дождаться, чтобы показать всему миру, кто он есть на самом деле.

Я устрою ему кровавую месть. Мы были с ним бок о бок 8 лет, каждый божий день. И теперь мы с ним злейшие враги. Каждый раз, когда я вижу этого ублюдка, мне хочется отправить его в ад. К счастью, у меня будет такая возможность в это воскресенье. Я заставлю Хорхе страдать. Я сделаю ему больно. Он больше не будет прежним. Он продолжает говорить, что крестит меня. Но это будет не крещение, это будут похороны. Похороны Масвидаля, который завершит карьеру. Впервые за всю историю UFC вы увидите, как боец в клетке скажет, что больше не может терпеть эту боль".

Ковингтон занимает первую строчку рейтинга UFC в полусреднем весе, в то время как Масвидаль — 6-ю. Поединок бывших друзей возглавит турнир UFC 272 в Неваде, Лас-Вегас (6 марта).

Давид Хачатрян