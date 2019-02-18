Bellator хочет организовать прощальный бой Федора Емельяненко в Москве

Президент Bellator Скотт Кокер заявил, что хочет организовать прощальный бой Федора Емельяненко в Москве. Руководитель организации отметил, что соперником россиянина видит Мирко Крокопа. Напомним, что соперники встречались в 2005 году, тогда Емельяненко победил единогласным решением судей.

– Я всегда говорил: было бы весело, если бы перед уходом из спорта Емельяненко захотел провести еще один бой в России или Японии, – цитирует MMA Junkie Кокера. – Особенно если бы он сделал это в Москве. Знаю, что Мирко хочет взять реванш. Но мне нужно переговорить с Федором.