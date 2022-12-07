Анкалаев: «Мой бой с Немковым будет интересен для всего мира»

Претендент на титул UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев (18-1) заявил в интервью «СЭ», что хотел бы видеть чемпиона Bellator в полутяжелом весе Вадима Немкова (15-2) в UFC. Также он не исключил возможности с ним подраться.

— Допустим, ты выигрываешь у Яна Блаховича. Ты — чемпион в полутяжелом весе в UFC, Вадим — чемпион Bellator. Кто лучший полутяж в мире?

— На этот вопрос мы не можем отвечать, пока мы не столкнемся. Мы с ним дрались давно, тогда выиграл я. Но сейчас время поменялось, он стал чемпионом Bellator, а я еще не стал [чемпионом]. Но если стану чемпионом UFC, то для российского ММА этот бой будет очень интересным. Для всего мира это будет интересный бой. Но пока вперед забегать не будем. Вадим Немков очень хорош. И ударка, и борьба — все на высшем уровне.

— То есть ты хочешь видеть его в UFC, чтобы он усилил ваш ростер?

— Конечно. Я думаю, в UFC в топ-10 бойцы сильнее. Было бы интересно. Я думаю, мы это увидим. Он надолго не задержится [в Bellator]. Через бой-два ему не с кем будет там драться, ему придется прийти в UFC.

Анкалаев подерется с Яном Блаховичем (29-9) за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

Немков победил Кори Андерсона (16-6) единогласным решением судей и защитил титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе. Бой состоялся 18 ноября на Bellator 288 в Чикаго, США.