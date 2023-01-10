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Сегодня, 13:49

Чемпион UFC Дейвесон Фигередо подтвердил, что переходит в легчайший дивизион

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвесон Фигередо (21-2) подтвердил, что он в скором времени перейдет в легчайший дивизион.

«Этот бой [с Морено] я хочу провести в рамках наилегчайшего веса, но я хочу подняться в легчайший. Мне скоро исполнится 35 лет, и я не хочу подвергать свое тело большим нагрузкам из-за весогонки», — отметил бразилец в интервью UFC.

Фигередо и временный чемпион Брэндон Морено (20-6) встретятся в четвертый раз 21 января 2023 года на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

UFC
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