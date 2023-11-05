Девин Хейни назвал свой гонорар за бой с Регисом Прогрейсом

Бывший абсолютный чемпиона мира в легком весе Девин Хейни (30-0) утверждает, что за бой с чемпионом WBC в первом легком весе Реджисом Прогрейсом (29-1) он гарантированно заработает шесть миллионов долларов.

«Девин Хейни сообщил, что его гонорар за бой с Реджисом Прогрейсом, который состоится 9 декабря, составит 6 миллионов долларов», — написал журналист Майкл Бенсон в соцсети X.

Хейни и Прогрейс подерутся 9 декабря в Сан-Франциско, США. Это будет титульный бой за звание чемпиона мира по версии WBC в первом легком весе.