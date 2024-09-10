Джошуа: «Бой с Уайлдером все еще может состояться»

Экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-3) отметил, что он все еще может подраться с экс-чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (43-4).

«Бой все еще может состояться. Почему бы и нет? Я всегда говорил, что для меня бой с ним не имеет большого значения. Отбросьте яркий свет и трэш-ток, это всего лишь бой. Так что да, я бы подрался с Уайлдером», — сказал Джошуа DAZN.

Джошуа и Даниель Дюбуа (21-2) подерутся 21 сентября на «Уэмбли», Великобритания. Бой пройдет за звание чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе.