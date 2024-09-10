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Сегодня, 12:00

Дмитрий Бивол — Артур Бетербиев: когда состоится бой

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев проведут поединок 12 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Дмитрий Бивол.
Фото USA Today Sports

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира между непобежденным российским боксером, чемпионом мира в полутяжелом весе по версии IBF, WBC и WBO Артуром Бетербиевым и непобежденным россиянином, чемпионом мира по версии WBA Super Дмитрием Биволом состоится 12 октября в 20.00 по московскому времени в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Вечер бокса пройдет на спортивном комплексе «Kingdom Arena».

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи. На территории России легальной трансляции боя не будет. Следить за поединком можно на платформе ESPN+ и в соцсети «ВКонтакте». В Казахстане смотреть противостояние Бивол — Бетербиев можно на платформе DAZH.

Изначально планировалось, что бой между россиянами пройдет 1 июня 2024 года, но Бетербиев на тренировке порвал мениск. Бой пришлось перенести.

Артур Бетербиев и&nbsp;Дмитрий Бивол. Артур Бетербиев против Дмитрия Бивола: основная информация о бое за звание абсолютного чемпиона мира

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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