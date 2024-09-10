Бетербиев охарактеризовал Бивола: «Он хороший боксер»

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (20-0) дал небольшое интервью Frank Warren's Queensberry Promotions, в котором ответил на вопросы о предстоящем поединке с чемпионом WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (23-0).

«Какими тремя словами я могу охарактеризовать Бивола? Он боксер, хороший боксер и мой соперник. Будет ли этот бой самым сложным в моей карьере? Не знаю, увидим на ринге.

Буду ли я первым, кто отправит его в нокаут? Посмотрим (улыбается). Ничего личного, я просто хочу еще один пояс. Как долго я еще буду драться? Стать абсолютным чемпионом в этой весовой — главная цель. Посмотрим, что будет дальше", — сказал Бетербиев.

Бивол и Бетербиев должны подраться 12 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.