Эдди Хирн: «Любой, кто думает, что Тайсон должен вернуться на ринг, просто идиот»

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн уверен, что Джейк Пол (10-1) побьет экс-абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Майка Тайсона (50-6).

«Что мы вообще творим? Мне повезло, что у меня есть свой бизнес, где нам не нужно заниматься подобными вещами, и я никогда этим не буду заниматься, — сказал Хирн в интервью Daily Mail. — Любой, кто думает, что Тайсон должен вернуться на ринг сейчас, либо не заботится о его интересах, либо просто идиот.

Майк Тайсон ушел из бокса 20 лет назад, и его карьера завершилась не лучшим образом. Вы действительно думаете, что боец, карьера которого закончилась 20 лет назад, должен вернуться на ринг? Я понимаю, что он дерется только с Джейком Полом, но это не имеет значения. Джейк Пол — сильный боец, он тренируется каждый день и умеет бить.

Я понимаю, что это бизнес, и я не критикую их за это. Но я не буду заниматься таким — нет, спасибо, ни за что на свете».

Тайсон и Пол подерутся 15 ноября на стадионе AT& T в Далласе, США. Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.