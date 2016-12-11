17:23 11 декабря | САНИ

Наталия Гарт: "Роману Репилову не хватило наката"

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Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт высказала мнение о том, что серебряному призеру первого этапа Кубка мира Роману Репилову на соревнованиях в канадском Уистлере не хватило опыта выступлений. Репилов финишировал на десятой позиции.

– Роман впервые выступал на этой трассе во взрослом составе, и ему не хватило наката на треке, – приводит "Р-Спорт" слова Гарт. – Степан Федоров, занявший девятое место, стартовал быстрее всех, так замечательно ехал, но на втором участке трассы влетел в борт и сразу потерял две "десятки".

Говоря о девушках, можно отметить, что финишировавшая восьмой Катя Батурина хорошо потянулась к мировым лидерам и, возможно, еще раскатится перед основными соревнованиями сезона.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/luge/20161211/1113591276.html

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