Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Казахстан
Футбол

Сегодня, 19:30

Черчесов близок к увольнению из сборной Казахстана, уже готовятся документы

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Станислав Черчесов.
Фото Reuters

Как стало известно «СЭ», Станислав Черчесов вскоре будет уволен с поста главного тренера сборной Казахстана.

Юристы Казахстанской федерации футбола уже готовят документы для досрочного расторжения контракта. На должность россиянина рассматриваются двое местных и двое европейских специалистов.

Черчесов возглавляет национальную команду с июня 2024 года. Под его руководством сборная провела 6 матчей в Лиге наций, однажды сыграв в ничью и потерпев 5 поражений подряд с общей разницей мячей 0-15.

Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
Читайте также
СМИ обратили внимание на цитирование Трампом слов Путина
Биатлонистка Тандревольд планирует выступить на чемпионате мира после операции на сердце
В США отозван закон о трансгендерах
«Динамо» лишится лидера, «Локо» готовит 100 млн евро. Трансферные слухи РПЛ
Крокодил из фильма «Крокодил Данди» умер в Австралии
Директора филиала «Ставэлектросети» уволили после корпоратива со стриптизершами
Популярное видео
Владимиру Ткачеву дали еще 120 миллионов
«Колорадо» — «Сиэтл»»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Хантер Миска уехал из КХЛ
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» много забивает, но все равно проигрывает
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» снова задержки зарплаты
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
В «Ладе» началась распродажа команды?
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг выиграл КПК / КХЛ возвращается / Подъяпольский в «Динамо»
«Локомотив» подписал контракт с Рихардом Паником
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В Казахстанской федерации футбола отреагировали на информацию о возможной отставке Черчесова

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости