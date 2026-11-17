Ван'т Схип покинет пост главного тренера сборной Казахстана после шести матчей без побед

Казахстанская федерация футбола (КФФ) приняла решение не продлевать контракт с главным тренером национальной сборной Джоном ван'т Схипом, сообщает Kazinform со ссылкой на пресс-службу организации.

Соглашение с 62-летним нидерландским специалистом истекает в конце недели. Генеральный секретарь КФФ Скотт Манн сообщил, что федерация приступит к поиску нового тренера, который будет готовить сборную к отборочному турниру чемпионата Европы 2028 года.

Ван'т Схип возглавил Казахстан в августе 2026 года. Под его руководством команда провела шесть матчей в Лиге наций, трижды сыграла вничью и потерпела три поражения.

Ранее ван'т Схип возглавлял сборные Греции и Армении, а также амстердамский «Аякс».

С тремя очками сборная заняла последнее, четвертое место в группе C-3 Лиги наций и не смогла вернуться в дивизион В.