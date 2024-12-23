В Казахстанской федерации футбола отреагировали на информацию о возможной отставке Черчесова

Вице-президент Казахстанской федерации футбола Рохус Шох в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможной отставке главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.

«Я слухи не комментирую», — сказал Шох «СЭ».

Ранее СМИ сообщили, что новый президент Казахстанской федерации футбола Марат Омаров намерен отправить Черчесова в отставку.

Российский специалист возглавил сборную Казахстана летом этого года. С того момента команда провела 6 матчей в Лиге наций, в которых 1 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений. Казахстан с 1 очком занял четвертое место в третьей группе лиги B и вылетел в лигу C.