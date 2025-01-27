Канчельскис — о будущем Черчесова: «Надо сделать паузу и поразмыслить, что случилось»

Главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем Станислава Черчесова после ухода с поста главного тренера сборной Казахстана.

«Куда пригласят — туда и поедет, дай бог ему здоровья и удачи. Наверное, в данной ситуации надо сделать паузу, поразмыслить, что случилось, а потом дальше двигаться», — сказал Канчельскис «СЭ».

Об уходе 61-летнего специалиста стало известно сегодня, 27 января. Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. Под руководством тренера команда сыграла шесть матчей, в которых потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью, не забив ни одного мяча и пропустив 15.

Александр Абустин