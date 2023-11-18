Валуев призвал не удивляться заявлению главы ВАДА про санкции за участие в Играх Дружбы

Депутат Госдумы Николай Валуев в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление главы ВАДА Витольда Баньки, который пригрозил санкциями спортсменам, которые примут участие в Играх дружбы, организуемых Россией в 2024 году.

«ВАДА и МОК — братья близнецы. Не удивляемся», — сказал Валуев «СЭ».

15 ноября директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод посоветовал национальным олимпийским комитетам не выступать на Играх дружбы.

17 ноября генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли заявил, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы.

Первые Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.