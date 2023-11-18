Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Акинфеев. 20-й сезон
Главная
Игры дружбы

Сегодня, 14:54

Валуев призвал не удивляться заявлению главы ВАДА про санкции за участие в Играх Дружбы

Дарья Алексеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Депутат Госдумы Николай Валуев в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление главы ВАДА Витольда Баньки, который пригрозил санкциями спортсменам, которые примут участие в Играх дружбы, организуемых Россией в 2024 году.

«ВАДА и МОК — братья близнецы. Не удивляемся», — сказал Валуев «СЭ».

15 ноября директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод посоветовал национальным олимпийским комитетам не выступать на Играх дружбы.

17 ноября генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли заявил, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы.

Первые Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.

Николай Валуев
ВАДА
МОК
2
Читайте также
Нападающий «Питтсбурга» Малкин должен полмиллиона рублей российской налоговой
«Челси» и «Манчестер Сити» грозит исключение из АПЛ? Как относиться к подобным новостям
В парке под Санкт-Петербургом нашли завернутого в одеяло младенца
Экс-полковник рассказал о вышедшем на свободу киллере Саше Солдате
Киллер Пустовалов вышел на свободу спустя 24 года тюрьмы
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Нефтехимик» обменял бывшего вратаря СКА в «Спартак»
«Спартак» продолжает лидировать в КХЛ
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Защитник, попавший в скандал в США, едет в «Ак Барс»
«Ванкувер» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Дерби «Спартак» — «Динамо» и другие события дня в КХЛ
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 6
Россия уже не лидер фигурного катания? Что с Тутберидзе?
Панарин набирает очки в 14 матчах подряд
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Трагедия в любительском матче
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Васильев — о словах главы ВАДА по поводу Игр дружбы: «Они перестали быть нашими друзьями»

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости