Глава USADA — пранкерам: «Участники Игр дружбы не выступят на Олимпиаде»

Генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились африканским чиновником, заявил, что участники Игр дружбы в России не будут допущены до Олимпийских игр.

«МОК может это рассмотреть, если они почувствуют серьезную угрозу со стороны этих Игр дружбы, раньше существовало то, что называлось принципом взаимности... Если вы собираетесь участвовать в тех играх, в которых нет допинг-контроля, которые не санкционированы нашей страной или нашей международной спортивной федерацией, то вы не сможете участвовать в Олимпийских играх», — приводит слова Тайгарта телеграм-канал пранкеров.

19 марта Международный олимпийский комитет (МОК) призвал иностранных спортсменов и правительства других стран отказаться от участия в Играх дружбы, назвав соревнования в России политизированными. Позднее обеспокоенность проведением Игр дружбы высказали в ВАДА, там отметили, что Россия не имеет права проводить подобные мероприятия из-за несоответствия РУСАДА кодексу.

Всемирные игры дружбы планируется провести летом 2025 или 2026 года в Москве и Екатеринбурге.