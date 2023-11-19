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Игры дружбы

Сегодня, 15:21

Тарасова — о запрете ВАДА проводить Игры дружбы: «Нам их признание не нужно, и им наше тоже»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Татьяна Тарасова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на угрозы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении спортсменов, которые планируют участвовать в Играх дружбы.

«Если мы что-то захотим провести, мы проведем. Так же, как и они. Нам их признание не нужно, и им наше тоже. Только мы находимся под санкциями. Как мы будем проводить соревнования? Стоит помнить, что мы находимся под санкциями», — сказала Тарасова «СЭ».

17 ноября генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли заявил, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы.

Первые Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.

Татьяна Тарасова
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