Сейм Латвии поручил правительству допустить зрителей на чемпионат мира
Сейм Латвии поручил правительству обеспечить доступ болельщиков на матчи чемпионата мира, сообщает 20 мая DELFI. Ранее планировалось, что игры турнира пройдут без зрителей из-за пандемии коронавируса.
При этом матчи смогут посетить только те, кто сделал прививку от коронавируса или недавно переболел, но уже завершил период самоизоляции.
Окончательное решение о допуске зрителей на трибуны будет зависеть от правительства. Решение с большой долей вероятности будет принято на следующем заседании Кабмина. Предполагается, что оно состоится 27 мая.
Ранее министр здравоохранения Латвиии Даниэль Павлютс призвал депутатов Сейма не поддерживать предложение о проведении чемпионата мира по хоккею со зрителями.
Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Завтра сборная России начнет турнир матчем с командой Чехии. Начало в 16.15 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/chm-2021-sejm-poruchil-kabinetu-ministrov-razrabotat-plan-dopuska-zritelej-na-tribuny.d?id=53217587
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