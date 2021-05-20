Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Сейм Латвии поручил правительству допустить зрителей на чемпионат мира

22:56
Болельщица сборной Латвии. Фото DELFI.
Болельщица сборной Латвии. Фото DELFI.
Теги:

Сейм Латвии поручил правительству обеспечить доступ болельщиков на матчи чемпионата мира, сообщает 20 мая DELFI. Ранее планировалось, что игры турнира пройдут без зрителей из-за пандемии коронавируса.

При этом матчи смогут посетить только те, кто сделал прививку от коронавируса или недавно переболел, но уже завершил период самоизоляции.

Окончательное решение о допуске зрителей на трибуны будет зависеть от правительства. Решение с большой долей вероятности будет принято на следующем заседании Кабмина. Предполагается, что оно состоится 27 мая.

Ранее министр здравоохранения Латвиии Даниэль Павлютс призвал депутатов Сейма не поддерживать предложение о проведении чемпионата мира по хоккею со зрителями.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Завтра сборная России начнет турнир матчем с командой Чехии. Начало в 16.15 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/chm-2021-sejm-poruchil-kabinetu-ministrov-razrabotat-plan-dopuska-zritelej-na-tribuny.d?id=53217587

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Опрос

проголосовало: 10146
Все опросы
Как выступит сборная России на чемпионате мира по хоккею-2021?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

«Понял, что в «Монреале» мне даже не собираются давать шанс». Российский вратарь вернулся в КХЛ из Канады
«Сначала я была в легком шоке от тренировок в «Аталанте». Девушка Миранчука бомбит яркими фото и интервью
Плющенко — не единственный фигурист в истории «Евровидения». Два года назад пела про пацифизм экс-одиночница из сборной Дании
«Пришло время обыграть бельгийцев». Черчесов — после первой тренировки сборной России перед Евро

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд