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Федерация хоккея Латвии ждет, что правительство допустит зрителей на ЧМ в начале следующей недели

22:59
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Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис уверен, что правительство примет решение о допуске зрителей на матчи чемпионата мира в начале следующей недели. Ранее решение о допуске болельщиков принял Сейм страны.

«Решение Сейма дало задание правительству, — цитирует президента ТАСС 20 мая. — В любом случае надо решение правительства, которое будет принято, скорее всего, в начале следующей недели, где будет понятно, каким образом зрители попадут на арены».

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Завтра сборная России начнет турнир матчем с командой Чехии. Начало в 16.15 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11431085

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