За полторы недели до старта чемпионата мира интервью "СЭ" дал один из самых звездных хоккеистов сборной России Евгений Малкин. Форвард "Питтсбурга" рассказал, что знает, чем закончится популярный сериал "Игра престолов"

– Нехоккейный вопрос из актуального: смотрите "Игру престолов"?

– Да-да. Как и все, смотрю этот сериал (смеется). Но мне ужасно не нравится смотреть серии по одной. Не люблю ждать сначала одну неделю, потом вторую и так далее. Поэтому я дожидаюсь, пока выйдут все серии, только тогда начинаю смотреть. Перед этим воспроизвожу пару эпизодов с прошлого сезона, чтоб ничего не пропустить. Когда все закончится, начнется поток спойлеров в социальных сетях. Но для меня это не столь важно. Тем более что я примерно знаю, как закончатся "Престолы" и кто займет железный трон. Знакомый знакомого подслушал где-то разговор и рассказал.

– А нам расскажете?

– (Смеется.) Не будем спойлерить. Море людей нас тогда проклянут. Да и не до этого сейчас мне. Нужно готовиться к чемпионату. (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Малкина – скоро в "СЭ"

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