Форвард сборной России Евгений Малкин - об игре Евротура со Швецией (4:6).

- Неидеально сложилось, тяжело было полтора периода, - заявил Малкин. - Сделаем работу над ошибками. Главное - старались ребята. Не все много играли. В следующем матче будет намного легче.

- С этим связаны ваши удаления?

- Я даже не понял, как случилось первое удаление. Он сделал мне блокировку, я просто потерял равновесие.

- Насколько отвлекает критика из Северной Америки?

- Все бывает, но я приехал в сборную, надо играть за страну. Буду доказывать, что от меня все зависит. Сам провалил сезон и буду выбираться из ямы. Критика не всегда, но бывает обоснована.

- Вашингтонцы помогут сборной?

- Овечкин, Кузнецов и Орлов - лидеры в своей команде, они рады к нам присоединиться. Их приезд станет серьезным усилением. Они горят желанием помочь своей стране.

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