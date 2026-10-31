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Светлана Журова: комментарий депутата Госдумы РФ о заявлении Швеции по поводу участия России в хоккейных турнирах

Журова — о позиции Швеции в отношении сборной России: «Побольше бы такого»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» прокомментировала заявление председателя Федерации хоккея Швеции Андреса Ларссона, который сообщил, что организация не собирается бойкотировать турниры с участием сборных России.

ИИХФ отстранила сборные России от участия в турнирах под своей эгидой в феврале 2022 года.

«Отличная позиция, побольше бы такого. Если и все страны начнут так высказываться, то бойкотировать будет только одна Украина и, возможно, Чехия. А может, и нет, один Гашек — это еще не все. Аргументация у противников нашего возвращения достаточно слаба, и все это понимают. Для мирового хоккея наша сборная — одна из интереснейших команд, без нас намного меньше азарта и соревновательного духа. Страдают и трансляции, и коммерческие истории турниров», — сказала Журова «СЭ».

30 октября стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (ИИХФ) допустить российские сборные к международным соревнованиям. В ИИХФ заявили, что будут действовать в соответствии с этим решением.

Кирилл Радченко

Сборная России на&nbsp;ЧМ-2019.Чтобы вернуть Россию на ЧМ, нужно исключить Украину? Как ИИХФ поменять формат чемпионата мира после решения CAS

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