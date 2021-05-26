Крикунов заявил, что ситуация с белорусским флагом отвлекает интерес от ЧМ по хоккею в Риге

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о ситуации с заменой белорусского флага в Риге (Латвия) во время чемпионата мира по хоккею.

«Ну это вообще глупость. У нас чемпионат мира по хоккею. Как с ним связаны все эти политические истории? Зачем вы полезли в хоккей? Никто ведь не меняет латвийский флаг на советский, что бы они ни делали и чего бы тут ни говорили. Зачем сюда приплетать политику? Всё время тащат ее в спорт. Сначала с отъемом чемпионата мира у Минска, теперь с флагом. Пусть команды играют в хоккей, и не надо в это лезть. Как и в случае с Россией, вынужденной играть с непонятной символикой на груди», — приводят «Известия» слова Крикунова.

По мнению специалиста, политика отвлекает внимание от турнира, который получается интересным.

«Уже всю политику затащили в спорт. Я не знаю, скоро нам будут диктовать, какими шнурками ботинки завязывать. К ним тоже докопаются. Сейчас ведь лезут по всем мелочам. Да, есть история с этим самолетом. Как я понимаю, там идет борьба за власть. Но каждый имеет право за нее бороться. Американцы вот хватают наших из другой страны, везут в США и сажают в тюрьму. И что? Все молчат и слова не скажут. Поэтому что тут говорить? Кругом двойные стандарты. Не знаю, что еще сказать. Детский лепет какой-то. Ну сняли вы флаг. Что дальше? Вы-то чем лучше? Пусть команды играют. Хороший ведь, интересный чемпионат. Канада проигрывает, Швеция, Чехия. И Россия тоже. Когда такое было? И сами матчи интересные, с хорошей борьбой. Я лично это с удовольствием смотрю. Чего и зрителям советую, но некоторые чиновники занимаются не пойми чем», — добавил Крикунов.

В понедельник, 24 мая, в Риге заменили официальный флаг Белоруссии оппозиционным.

В ответ глава ИИХФ Рене Фазель потребовал от властей города либо вернуть официальный флаг страны, либо убрать флаги организации. Во вторник, 25 мая, мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что в городе уберут флаги ИИХФ.