Алексей Калюжный: "Казахстан - фаворит в борьбе за путевку в элиту, но Белоруссия может побороться"

Бывший форвард сборной Белоруссии Алексей Калюжный поделился мнением о шансах команды на возвращение в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею. Главным конкурентом белорусской команды он считает сборную Казахстана.

- Когда-то мы выходили на первой Олимпиаде против канадцев, против Гретцки. Но было не страшно. Страх уходит после первого же вбрасывания. Когда ты начинаешь бегать, а не анализировать, - цитирует Калюжного Tribuna.com. - Но тут есть определенные вопросы. Сборная Казахстана будет во многом состоять из натурализованных игроков других стран. Состав у них очень сильный. Они – безусловный фаворит. Но у меня есть определенная уверенность, что наша команда может бороться за путевку в элиту. Конечно, надо будет проделать огромную работу и быть готовым к неожиданным моментам. У нас в сборной есть позиции, что сейчас сложно предугадать, кто эти позиции закроет. Но если будет действительно коллектив единомышленников, то, думаю, что мы свои проблемные моменты можем закрыть именно командным духом, командой игрой.

Чемпионат мира в первом дивизионе пройдет с 28 апреля по 5 мая в Нур-Султане (Казахстан) и Таллине (Эстония).

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