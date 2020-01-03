Герман Титов: «У шведов на МЧМ еще не было трудной игры. Россия должна играть с ними первым номером»

Известный хоккейный тренер Герман Титов считает, что сборная России подошла к решающим матчам молодежного чемпионата мира в хорошей форме и способна добраться до решающего матча турнира.

— От матча к матчу наша команда прибавляет на турнире. Игра с швейцарцами показала, что наши ребята могут играть дисциплинированно, не получая дурных удалений. Как раз игровая дисциплина в игре со шведами может оказаться ключевым фактором. Шведы очень хорошо играют в большинстве. На этом турнире они уже 10 (!) раз реализовали большинство, забивая в каждой игре — 3 шайбы они забили казахам, по 2 — швейцарцам, словакам и чехам и 1 — финнам. Но, шведов не нужно ни в коем случае бояться. По сути, у них на мировом первенстве еще не было ни одного серьезного соперника. Если наши ребята будут играть в атакующей манере, первым номером, все должно получиться. Нынешний состав по силам дойти, как минимум, до финала.