Один из ведущих центров России может завершить карьеру в 33 года. Клубы НХЛ не хотят подписывать с ним контракт

Обзор дня Алексея Шевченко.

Тройка

Федерация хоккея России назвала трех игроков, которые точно попадут в заявку. Мы, как обычно, стали последними, уж не знаю, с чем это связано. Но помню, что состав на разные турниры наши всегда публикуют позже всех. Нет еще тройки команды Китая, но пока в ИИХФ нет понимания, допускать ли эту сборную на Олимпиаду, что, конечно, весьма некрасиво со стороны международной организации. На словах они поддерживают малые страны, а на деле (особенно, когда прошли выборы) вставляют им палки в колеса.

Есть ли сенсации в нашей тройке? Все имена логичны и понятны. Без Александра Овечкина никуда. Мы можем сколько угодно смотреть на его возраст, говорить, что он уже не в такой форме, что был прежде. Но реальность такова, что это один из самых популярных спортсменов мира, без которого в Пекине не обойтись. Убрать Овечкина из тройки было бы слишком рискованно, никто бы не понял. Андрей Василевский — это надежда сборной на олимпийские медали. Лучший вратарь планеты прямо сейчас, уже пару лет убедительно доказывающий, что способен выигрывать титулы. От Василевского в нашей команде зависит вообще всё. И тут никаких споров о кандидате быть не может. Сложнее с третьим игроком. Наверняка, был выбор между Артемием Панариным и Никитой Кучеровым. Первый — лидер «Рейнджерс», но с небольшим скандальным шлейфом. То он лезет в политику, то его отстраняют на время разбирательства из-за слов Андрея Назарова. Пока даже до конца нет уверенности, что Панарин действительно поедет на турнир. И если не поедет, то это будет ударом. Было бы красиво назвать его, но тогда бы обиделся Никита Кучеров. И это не просто слова. Нападающий реально очень обидчив и злопамятен, в ФХР решили не рисковать, ведь если бы форвард «Тампы» не попал в тройку, то в Пекине бы играл демонстративно плохо.

В список отказов

«Спартак» решил отказаться от защитника Якова Рылова. Опытный хоккеист внесен в список отказов, наверняка, в ближайшее время будет переведен в «Химик», так как вряд ли кто-то возьмет его с рынка. А потом, не договорившись о расторжении контракта без компенсации, ему отдадут то, что положено и отправят на рынок. То, что Рылова не особо хочет видеть новое руководство красно-белых, было известно еще летом. Но у Якова действующий контракт, платить просто так в клубе не любят, так что офис попытался обменять хоккеиста. Практически договорились с ЦСКА, причем, всем было известно, что армейцы стали бы перевалочным пунктом, но что-то сорвалось в цепочке.

Рылова же я видел летом на льду, он усиленно тренировался и показывал, что готов играть в хоккей на высоком уровне. Я спрашивал, зачем ему все это надо, а Рылов говорил о желании выиграть кубок, о понимании, что еще способен выступать в лиге. Он не хотел уходить, несмотря на не самый удачный прошлый сезон. Ведь помнил, что год назад едва не стал самым результативным игроком «Спартака», которого выпускали даже на буллиты. Но нынешний сезон не заладился. Сначала Яков получил травму в межсезонье, затем лечился, провел пару матчей за «Химик», а в играх КХЛ ничем себя не проявил, кроме двух моментов. Был провал в матче с «Динамо» и странное падение в игре с «Ак Барсом», когда все заподозрили симуляцию. Но именно после игры с бело-голубыми тренеры поняли, что больше не могут рассчитывать на Якова. Будет ли к Рылову интерес, когда он станет свободным агентом? Только из команд, которые бьются за место в плей-офф, но он остался ради титулов.

Разрыв

Артем Анисимов не сумел убедить руководство «Колорадо» подписать с ним полноценное соглашение. Просмотровый контракт расторгнут, а постоянный не предложили. Мы уже пытались понять логику хоккеиста, у которого было готовое предложение из Ярославля. У Анисимова семья, контракты последнее время были очень хорошими, а сам он не производил впечатление человека, который разбрасывается деньгами. То есть о банковском счете волноваться не стоит. Переезд в чужую для семьи Россию повлек бы за собой много бытовых проблем. Одно дело ездить на родину в короткий отпуск, а совсем другое — проводить тут год. Либо придется жить одному, либо голова будет болеть о том, как бы сохранить семье приемлемый уровень жизни.

После ужасного чемпионата в «Оттаве», когда Артем трижды попадал на драфт отказов, интереса в НХЛ к хоккеисту не было. Возраст, нестабильная игра. Есть определенные навыки, но не такие, чтобы попадать в топ-9, а в четвертую тройку можно взять более перспективных ребят. Просмотр в «Колорадо» был последним шансом зацепиться, но не получилось. Не удивлюсь, если Анисимов завершит карьеру или будет дожидаться другого предложения, поддерживая свою форму. Ехать в «Локомотив» ему явно не хочется. И дело даже не в том что в Ярославле уже сменился тренер. Условия жизни-то не поменялись. Артем сейчас решает, что важней. Или заработать приличные деньги напоследок, или сосредоточиться на других делах. Но он должен осознавать, что, оставшись в Америке, будет сидеть без работы. Если повезет ему что-то предложат в каком-нибудь клубе, но иностранцу на это рассчитывать трудно. Готов ли Анисимов к пенсии в 33 года?