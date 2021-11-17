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«Американские стереотипы о водке и медведях уже ушли». Интервью российского новичка «Вегаса» Мироманова

Михаил Скрыль
Михаил Скрыль
Корреспондент
Сегодня, 17:00
Даниил Мироманов. Фото Getty Images Даниил Мироманов. Фото Getty Images Коннор Макдэвид. Фото Getty Images Робин Ленер. Фото USA Today Sports Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Даниил Мироманов. Фото Getty Images
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Большой разговор с Даниилом Миромановым.

Даниил Мироманов
Родился 11 июля 1997 года в Москве. Защитник.
Игровая карьера: «Акади-Батурст» (2015-2017, QMJHL), «Дизель» (2017-2018, ВХЛ), «Монктон» (2017-2018, QMJHL), «Динамо Пардубице» (2018-2019, Чехия), «Манчестер» (2018-2019, ECHL), «СКА-Нева» (2019-2020, ВХЛ), «Сочи» (2017-2018, 2020-2021, КХЛ), «Вегас» (2021- н. в.).

Защитник Даниил Мироманов провел прошлый сезон в «Сочи» и после того как клуб не попал в плей-офф и закончил сезон, уехал в «Вегас». В этом сезоне он дебютировал в НХЛ, 25 октября Мироманов попал в состав «Голден Найтс» на матч с «Айлендерс». В интервью «СЭ» Даниил рассказал о дебюте в НХЛ, шансах сыграть за сборную России и стереотипах.

Даниил Мироманов. Тренер «Вегаса» обманул русского Карлссона. Защитник разрывал на предсезонке НХЛ, но его отправили в фарм-клуб

Самое тяжелое — зайти в НХЛ

— Как и когда вы узнали о своем дебюте?

— Меня подняли из АХЛ после матча с «Сент-Луисом». Вечером руководство мне сообщило, что завтра я тренируюсь с «Вегасом». Потренировался с командой, присутствовал на игре с «Эдмонтоном» в пресс-ложе. Потом Зак Уайтклауд получил травму — и меня поставили на матч с «Айлендерс».

— Что чувствовали в тот момент? Волновались?

— Нет, ничего сверхъестественного я не почувствовал. Всю жизнь следил за НХЛ, и сложилось ощущение, что я уже там играл. Мы встречались на предсезонке с «Лос-Анджелесом». Все было так же — та же подготовка, полная арена, невероятная атмосфера. Это НХЛ — самый высший уровень. Ничего другого я не заметил. По-особенному не готовился к дебюту. Все делал как обычно. Старался запомнить каждый момент. Дебют в НХЛ бывает раз в жизни.

— В «Вегасе» есть какие-то ритуалы для новичков?

— Нет. Все стандартно. Круг новичка на разминке и все. Это делают во всех командах.

— Говорят, самое главное во время круга — не запнуться и не упасть.

— Мне ничего такого не говорили. Все проходят через это. Мне просто сказали: «Иди» — и все. Ничего сверхъестественного. Все готовились к игре.

— Что бросилось в глаза, когда дебютировали в НХЛ? Уровень сопротивления все равно отличается от предсезонки.

— Как я уже сказал, ничего такого не почувствовал. Такая же игра, как с «Лос-Анджелесом».

— Меня удивило, когда после классной предсезонки вас отправили в «Хендерсон». Как вам это объяснили?

— Здесь это работает немного по-другому, не так, как в России. Клуб готовил семь защитников на сезон еще с июля. Еще тогда они знали, с кем начнут сезон. Моя цель была — приехать и сделать так, чтобы я был первым на подъем в основу. Было бы эгоистично и неправильно думать, что я сейчас приеду, подвину кого-то из основы, например, Алекса Пьетранджело, и буду играть в НХЛ. Все понимают, что это долгий процесс. Сейчас я должен играть и прогрессировать так, чтобы быть первым на подъем и получить место в составе на следующий год.

Даниил Мироманов. Фото Getty Images
Даниил Мироманов. Фото Getty Images

— А если вы на предсезонке играете лучше Пьетранджело? Разве это эгоизм, когда один защитник сильнее другого?

— Тут немного другая система. Тебя подводят к основе. Давайте посмотрим, кто такой Пьетранджело. Он — один из трех игроков, которые точно поедут на Олимпиаду. Топ-защитник канадской сборной. А мы все знаем ее уровень. Мне надо пройти через АХЛ. Удобно, что все в одном городе. Великолепная система, всему обучают. Процесс идет, все отлично.

— То есть тренировки в «Вегасе» и «Хендерсоне» похожи?

— Да, везде одна система.

— В «Вегасе» принято общение с главным тренером?

— И в «Вегасе», и в «Хендерсоне» отличные тренеры. Всегда идет диалог. Постоянно общаешься с тренерами, узнаешь от них что-то новое. Питер Дебур хвалил меня, говорил, чтобы продолжал так же, ничего не выдумывал, а просто играл в хоккей. Это в России любят тыкать «минусами». Здесь такого нет.

— То есть в «Вегасе» полностью вами довольны — главное, грамотно подвести вас к основе?

— Да. Как я уже говорил, когда подписывал контракт, у меня есть конкретная роль, к которой меня ведут. Я — атакующий защитник, который подключается, разгоняет атаки, выходит в большинстве. Чтобы играть в НХЛ, надо быть сформированным хоккеистом во всех трех зонах. Сейчас мы над этим работаем. Самое тяжелое — зайти в НХЛ. А играть — я бы не сказал, что это что-то нереальное.

Коннор Макдэвид. Фото Getty Images
Коннор Макдэвид. Фото Getty Images
6&nbsp;ноября. Эдмонтон. &laquo;Эдмонтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рейнджерс&raquo;&nbsp;&mdash; 6:5 ОТ. Шедевр Макдэвида спас лидера — без Шестеркина «Рейнджерс» развалились

Макдэвид — номер один в НХЛ

— Вы сыграли три матча: с «Айлендерс», «Колорадо» и «Далласом». Против кого, по личным ощущениям, было сложнее?

— Против «Далласа». Был очень высокий темп игр. С «Айлендерс» и «Колорадо» игралось комфортнее.

— С «Колорадо» довелось поиграть против Нэйтана Маккиннона?

— Да-да, против Маккиннона и Рантанена. Было очень круто и интересно против них выйти. Я следил за ними, особенно за Маккинноном. Когда он заходил в лигу, все о нем говорили. Сейчас он — второй игрок НХЛ. Это был вызов для меня — выйти против лучших. Как говорится: если играть, то — в Большом театре.

— Маккиннон — второй, а первый — Макдэвид?

— Да.

— Как защитнику действовать против такого мастера, как Маккиннон?

— Он «убивает» своей скоростью. Самое важное — подстроиться под его темп.

— У вас это получилось?

— Я не так много против него выходил. Не помню, сколько смен сыграл против него. Против него чаще выходили Хэг, Пьетранджело, Теодор. Тренеры регулируют, кто под кого выходит: кто-то в обороне, кто-то, наоборот, в атаке.

— Почему против «Далласа» вы сыграли только четыре с половиной минуты?

— На выезд у нас поехали два запасных защитника, но не было запасного нападающего. Травмировался Янмарк, и меня поставили в нападение. Я выходил на этой позиции — поэтому так мало времени.

— Питер Дебур знал, что в юности вы были форвардом?

— Да, знал. Он спросил, когда я последний раз играл в нападении. Сказал, что, возможно, это произойдет сегодня против «Далласа». Попросил не задумываться, играть и все.

— На предсезонке тренеры и партнеры были впечатлены вашими подключениями в атаку?

— Ничего особенного не заметил. Я стараюсь выполнять установку и играть на инстинктах. Они знают, что это моя работа. Получается довольно неплохо. Меня поддерживают и никогда не говорили: «Почему ты побежал туда?» Ни на предсезонке, ни в регулярке мне ни слова не сказали, чтобы я не шел вперед.

— Для вас было важно зайти в «Вегас» в привычной роли? Или ради места в составе вы готовы перестроиться и сыграть как защитник-домосед?

— Такого бы не произошло. Меня подписали на определенную роль. Я приехал и делаю свою работу. Все в организации знают, что я — атакующий защитник. Никто не будет переучивать меня в домоседа. Достаточно ребят, которые могут этим заниматься.

— Почему после трех матчей в основе вас снова отправили в фарм-клуб?

— В основе «Вегаса», как и во всех других командах НХЛ, только семь защитников. Играют шесть, один в запасе. Резерв всегда отправляется в АХЛ для полноценной практики, чтобы при первой необходимости вызвать игрока в основу НХЛ. Здесь я выхожу в первой-второй паре, в большинстве. Это процесс, он проходит только через игровую практику.

— Вы довольны собой за три матча в «Вегасе»?

— Считаю, что выполнял свою работу, старался играть чисто, с быстрым пасом. Справился с задачей неплохо. Выходил на каждую смену и отрабатывал ее на 120 процентов.

Робин Ленер. Фото USA Today Sports
Робин Ленер. Фото USA Today Sports
Алан Виньо. В НХЛ — большой скандал. Тренер «Филадельфии» давал игрокам психотропные вещества?

Ленер — очень спокойный парень

— За «Вегас» играет Робин Ленер — импульсивный вратарь, который не стесняется высказываться о разных проблемах. Он и в личном общении такой же своеобразный?

— Лени — хороший парень, очень поддерживал меня. Мы общались перед дебютом. Он сидел рядом со мной. Или я рядом с ним. Хороший парень, помогал, подсказывал. Вообще в организации все отличные ребята — начиная от терапевта, заканчивая игроками.

— По Ленеру складывается впечатление, что он очень эмоциональный парень. На площадке кричит на защитников?

— Нет-нет. Он очень спокойный парень.

— Какой Питер Дебур по характеру?

— Более рассудительный, грамотный. Всегда знает, что и как надо сказать. Иногда может немного повысить голос, чтобы парни поняли. На таком уровне никто не будет психовать. Играют лучшие хоккеисты, все понимают свою работу.

— То есть разнести раздевалку после поражения — это не про него?

— Нет, тут такого нет.

— «Вегас» неважно начал регулярку. Чем можете это объяснить?

— Сколько у нас человек травмировано? Много хоккеистов не в составе. «Вегас» идет к кубку четыре года. Последние два-три сезона все линии сохраняются. В этом году все настроены на кубок. Когда ты будешь проигрывать, все будут говорить, что все плохо. А когда победишь — что все хорошо. Сезон в НХЛ очень длинный. 82 матча! Говорить о чем-то после десяти игр — абсурд.

— В команде относятся спокойно к месту в таблице?

— Да, это рабочий процесс. Тем более много ребят травмированы.

— В КХЛ бы уже задумались о смене тренера.

— Да-да, точно.

— Вы свободно общаетесь с прессой на английском. С языком — полный порядок?

— Да, как свой здесь. (Улыбается.)

— Легко адаптировались к американскому менталитету?

— Да. У меня и девушка — американка. Я седьмой год в Америке, всю кухню знаю наизусть.

— Партнеры расспрашивают вас о России?

— Конечно, постоянно. Много кто был в России или Европе. Отзываются о Москве, о Питере хорошими словами.

— Уже не шутят про медведей?

— Нет, эти стереотипы — медведи, водка — уже ушли.

— Как Лас-Вегас справляется с пандемией?

— Не знаю, сколько процентов жителей Америки вакцинировались, но масок уже почти нет. Жизнь вернулась к норме, люди забыли уже о коронавирусе. Полные стадионы, все открыто. Очень приятно видеть болельщиков на трибунах.

— В городе чувствуется хоккейный ажиотаж?

— В Америке и Канаде так заведено, что весь город болеет за свой клуб. Атмосферу на играх в Лас-Вегасе многие называют лучшей в НХЛ. Как мини-вечеринка: музыка, всякие выступления, шоу перед матчами. Город живет двумя командами: «Рэйдерс» из НФЛ и «Голден Найтс» из НХЛ.

— В казино-то ходили?

— Я не играю ни в казино, ни в автоматы. А так, естественно, были и в MGM, и Venecia. Иногда ездим на Лас-Вегас-стрип — погулять, покушать. Атмосфера, конечно, колоритная. Все фотографировал, интересно наблюдать, как люди играют. Но сам не пробовал.

— А Хеллоуин праздновали с командой?

— На Хеллоуин я был в «Хендерсоне». Мы собрались дома у нашего игрока Свена Берчи. Посидели командой, и все разъехались по домам.

— Какой у вас был костюм?

— Мы с Максом Марушевым были в костюмах священников.

— Почему?

— Не знаю, решили выбрать такие костюмы.

— Как Марушев и Павел Дорофеев адаптируются к американскому быту?

— Парни молодцы, они проделывают хорошую работу, занимаются английским. Все ребята и тренерский штаб им помогают. В последнее время они очень хорошо играют — и будут еще прогрессировать.

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Овечкин не смог ничего сделать против главной сенсации сезона

Овечкин догонит Гретцки

— Сейчас тренерский штаб сборной России находится в Америке. С вами Алексей Жамнов не связывался?

- Нет. (Улыбается.) Меня даже не включили в расширенный список.

— Этот список — формальность.

— Я всю жизнь мечтал играть в НХЛ. Сейчас стараюсь максимально сфокусироваться на этом.

— Как вы отреагируете, если вам позвонит кто-то из сборной?

— Естественно, это большая честь — вообще получить такой звонок. Надо продолжать делать свою работу, выполнять то, что зависит от меня. Есть много вещей, которые от меня не зависят. Я могу повлиять только на свою игру. Вызов в сборную — огромная честь. Все знают, что это значит для каждого игрока.

— Следили за перестановками в штабе сборной?

— Да, конечно, читаю новости. Обсуждаем с парнями перемены, переходы. И за КХЛ слежу.

— И за «Сочи»? Недавно команду возглавил Андрей Назаров.

— Да-да, я общаюсь с парнями. Они чувствуют себя хорошо. Перемены тренерского штаба — сложный процесс. Рад, что они выигрывают. Начало чемпионата получилось не совсем удачным. Сейчас они набирают ход.

— Есть хоккеист, против которого вы бы обязательно хотели сыграть в НХЛ?

— Хотел бы сыграть против Коннора Макдэвида, Сидни Кросби, Александра Овечкина и Евгения Малкина. Вообще, у меня было две мечты: играть в НХЛ и сыграть с или против Павла Дацюка. И в прошлом году за «Сочи» я вышел против него, когда он был в «Автомобилисте». Мечта сбылась. Смотрел на него все детство, он был для меня примером. Всегда восхищался его игрой. Был очень счастлив, когда вышел против него в КХЛ. А в этом сезоне я дебютировал в НХЛ. Так что — мечты сбываются. Надо просто работать и идти вперед.

— Овечкин сейчас в огне. Чувствуется ажиотаж вокруг погони Александра за Уэйном Гретцки?

— Мы с русскими парнями иногда обсуждаем, когда он забивает. А так все стараются сфокусироваться на своей игре. Естественно, мы рады за него. Все знают, что он — лучший снайпер НХЛ.

— Овечкину реально догнать Гретцки?

— Да, он догонит. Он даже не думает сбавлять обороты. Только несколько хоккеистов в мире способны так играть. Видно, что когда он забивает гол, он радуется, будто бы это первый гол. Он живет этим и одержим хоккеем. Поэтому у него такой успех.

— Летом Евгений Дадонов перешел в «Вегас». Как он вписался в систему нового клуба?

— Женя — прекрасный человек и игрок. Когда я играю за «Вегас», мы рядом сидим в самолете, общаемся, обсуждаем моменты. В этом году у него будет прекрасная возможность выиграть Кубок Стэнли. Думаю, он заслужил это своей игрой, показывая результат в каждом матче. Переходы — это часть профессии. Он прекрасно влился в команду. Его все называют «Дэдди», что в переводе с английского — «папа». (Улыбается.) Он себя хорошо здесь чувствует.

— По возрасту-то рано его так называть.

— Конечно-конечно. Это прозвище — от фамилии.

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