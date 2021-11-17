«Американские стереотипы о водке и медведях уже ушли». Интервью российского новичка «Вегаса» Мироманова

Большой разговор с Даниилом Миромановым

Даниил Мироманов

Родился 11 июля 1997 года в Москве. Защитник.

Игровая карьера: «Акади-Батурст» (2015-2017, QMJHL), «Дизель» (2017-2018, ВХЛ), «Монктон» (2017-2018, QMJHL), «Динамо Пардубице» (2018-2019, Чехия), «Манчестер» (2018-2019, ECHL), «СКА-Нева» (2019-2020, ВХЛ), «Сочи» (2017-2018, 2020-2021, КХЛ), «Вегас» (2021- н. в.).

Защитник Даниил Мироманов провел прошлый сезон в «Сочи» и после того как клуб не попал в плей-офф и закончил сезон, уехал в «Вегас». В этом сезоне он дебютировал в НХЛ, 25 октября Мироманов попал в состав «Голден Найтс» на матч с «Айлендерс». В интервью «СЭ» Даниил рассказал о дебюте в НХЛ, шансах сыграть за сборную России и стереотипах.

Самое тяжелое — зайти в НХЛ

— Как и когда вы узнали о своем дебюте?

— Меня подняли из АХЛ после матча с «Сент-Луисом». Вечером руководство мне сообщило, что завтра я тренируюсь с «Вегасом». Потренировался с командой, присутствовал на игре с «Эдмонтоном» в пресс-ложе. Потом Зак Уайтклауд получил травму — и меня поставили на матч с «Айлендерс».

— Что чувствовали в тот момент? Волновались?

— Нет, ничего сверхъестественного я не почувствовал. Всю жизнь следил за НХЛ, и сложилось ощущение, что я уже там играл. Мы встречались на предсезонке с «Лос-Анджелесом». Все было так же — та же подготовка, полная арена, невероятная атмосфера. Это НХЛ — самый высший уровень. Ничего другого я не заметил. По-особенному не готовился к дебюту. Все делал как обычно. Старался запомнить каждый момент. Дебют в НХЛ бывает раз в жизни.

— В «Вегасе» есть какие-то ритуалы для новичков?

— Нет. Все стандартно. Круг новичка на разминке и все. Это делают во всех командах.

— Говорят, самое главное во время круга — не запнуться и не упасть.

— Мне ничего такого не говорили. Все проходят через это. Мне просто сказали: «Иди» — и все. Ничего сверхъестественного. Все готовились к игре.

— Что бросилось в глаза, когда дебютировали в НХЛ? Уровень сопротивления все равно отличается от предсезонки.

— Как я уже сказал, ничего такого не почувствовал. Такая же игра, как с «Лос-Анджелесом».

— Меня удивило, когда после классной предсезонки вас отправили в «Хендерсон». Как вам это объяснили?

— Здесь это работает немного по-другому, не так, как в России. Клуб готовил семь защитников на сезон еще с июля. Еще тогда они знали, с кем начнут сезон. Моя цель была — приехать и сделать так, чтобы я был первым на подъем в основу. Было бы эгоистично и неправильно думать, что я сейчас приеду, подвину кого-то из основы, например, Алекса Пьетранджело, и буду играть в НХЛ. Все понимают, что это долгий процесс. Сейчас я должен играть и прогрессировать так, чтобы быть первым на подъем и получить место в составе на следующий год.

Даниил Мироманов. Фото Getty Images

— А если вы на предсезонке играете лучше Пьетранджело? Разве это эгоизм, когда один защитник сильнее другого?

— Тут немного другая система. Тебя подводят к основе. Давайте посмотрим, кто такой Пьетранджело. Он — один из трех игроков, которые точно поедут на Олимпиаду. Топ-защитник канадской сборной. А мы все знаем ее уровень. Мне надо пройти через АХЛ. Удобно, что все в одном городе. Великолепная система, всему обучают. Процесс идет, все отлично.

— То есть тренировки в «Вегасе» и «Хендерсоне» похожи?

— Да, везде одна система.

— В «Вегасе» принято общение с главным тренером?

— И в «Вегасе», и в «Хендерсоне» отличные тренеры. Всегда идет диалог. Постоянно общаешься с тренерами, узнаешь от них что-то новое. Питер Дебур хвалил меня, говорил, чтобы продолжал так же, ничего не выдумывал, а просто играл в хоккей. Это в России любят тыкать «минусами». Здесь такого нет.

— То есть в «Вегасе» полностью вами довольны — главное, грамотно подвести вас к основе?

— Да. Как я уже говорил, когда подписывал контракт, у меня есть конкретная роль, к которой меня ведут. Я — атакующий защитник, который подключается, разгоняет атаки, выходит в большинстве. Чтобы играть в НХЛ, надо быть сформированным хоккеистом во всех трех зонах. Сейчас мы над этим работаем. Самое тяжелое — зайти в НХЛ. А играть — я бы не сказал, что это что-то нереальное.

Коннор Макдэвид. Фото Getty Images

Макдэвид — номер один в НХЛ

— Вы сыграли три матча: с «Айлендерс», «Колорадо» и «Далласом». Против кого, по личным ощущениям, было сложнее?

— Против «Далласа». Был очень высокий темп игр. С «Айлендерс» и «Колорадо» игралось комфортнее.

— С «Колорадо» довелось поиграть против Нэйтана Маккиннона?

— Да-да, против Маккиннона и Рантанена. Было очень круто и интересно против них выйти. Я следил за ними, особенно за Маккинноном. Когда он заходил в лигу, все о нем говорили. Сейчас он — второй игрок НХЛ. Это был вызов для меня — выйти против лучших. Как говорится: если играть, то — в Большом театре.

— Маккиннон — второй, а первый — Макдэвид?

— Да.

— Как защитнику действовать против такого мастера, как Маккиннон?

— Он «убивает» своей скоростью. Самое важное — подстроиться под его темп.

— У вас это получилось?

— Я не так много против него выходил. Не помню, сколько смен сыграл против него. Против него чаще выходили Хэг, Пьетранджело, Теодор. Тренеры регулируют, кто под кого выходит: кто-то в обороне, кто-то, наоборот, в атаке.

— Почему против «Далласа» вы сыграли только четыре с половиной минуты?

— На выезд у нас поехали два запасных защитника, но не было запасного нападающего. Травмировался Янмарк, и меня поставили в нападение. Я выходил на этой позиции — поэтому так мало времени.

— Питер Дебур знал, что в юности вы были форвардом?

— Да, знал. Он спросил, когда я последний раз играл в нападении. Сказал, что, возможно, это произойдет сегодня против «Далласа». Попросил не задумываться, играть и все.

— На предсезонке тренеры и партнеры были впечатлены вашими подключениями в атаку?

— Ничего особенного не заметил. Я стараюсь выполнять установку и играть на инстинктах. Они знают, что это моя работа. Получается довольно неплохо. Меня поддерживают и никогда не говорили: «Почему ты побежал туда?» Ни на предсезонке, ни в регулярке мне ни слова не сказали, чтобы я не шел вперед.

— Для вас было важно зайти в «Вегас» в привычной роли? Или ради места в составе вы готовы перестроиться и сыграть как защитник-домосед?

— Такого бы не произошло. Меня подписали на определенную роль. Я приехал и делаю свою работу. Все в организации знают, что я — атакующий защитник. Никто не будет переучивать меня в домоседа. Достаточно ребят, которые могут этим заниматься.

— Почему после трех матчей в основе вас снова отправили в фарм-клуб?

— В основе «Вегаса», как и во всех других командах НХЛ, только семь защитников. Играют шесть, один в запасе. Резерв всегда отправляется в АХЛ для полноценной практики, чтобы при первой необходимости вызвать игрока в основу НХЛ. Здесь я выхожу в первой-второй паре, в большинстве. Это процесс, он проходит только через игровую практику.

— Вы довольны собой за три матча в «Вегасе»?

— Считаю, что выполнял свою работу, старался играть чисто, с быстрым пасом. Справился с задачей неплохо. Выходил на каждую смену и отрабатывал ее на 120 процентов.

Робин Ленер. Фото USA Today Sports

Ленер — очень спокойный парень

— За «Вегас» играет Робин Ленер — импульсивный вратарь, который не стесняется высказываться о разных проблемах. Он и в личном общении такой же своеобразный?

— Лени — хороший парень, очень поддерживал меня. Мы общались перед дебютом. Он сидел рядом со мной. Или я рядом с ним. Хороший парень, помогал, подсказывал. Вообще в организации все отличные ребята — начиная от терапевта, заканчивая игроками.

— По Ленеру складывается впечатление, что он очень эмоциональный парень. На площадке кричит на защитников?

— Нет-нет. Он очень спокойный парень.

— Какой Питер Дебур по характеру?

— Более рассудительный, грамотный. Всегда знает, что и как надо сказать. Иногда может немного повысить голос, чтобы парни поняли. На таком уровне никто не будет психовать. Играют лучшие хоккеисты, все понимают свою работу.

— То есть разнести раздевалку после поражения — это не про него?

— Нет, тут такого нет.

— «Вегас» неважно начал регулярку. Чем можете это объяснить?

— Сколько у нас человек травмировано? Много хоккеистов не в составе. «Вегас» идет к кубку четыре года. Последние два-три сезона все линии сохраняются. В этом году все настроены на кубок. Когда ты будешь проигрывать, все будут говорить, что все плохо. А когда победишь — что все хорошо. Сезон в НХЛ очень длинный. 82 матча! Говорить о чем-то после десяти игр — абсурд.

— В команде относятся спокойно к месту в таблице?

— Да, это рабочий процесс. Тем более много ребят травмированы.

— В КХЛ бы уже задумались о смене тренера.

— Да-да, точно.

— Вы свободно общаетесь с прессой на английском. С языком — полный порядок?

— Да, как свой здесь. (Улыбается.)

— Легко адаптировались к американскому менталитету?

— Да. У меня и девушка — американка. Я седьмой год в Америке, всю кухню знаю наизусть.

— Партнеры расспрашивают вас о России?

— Конечно, постоянно. Много кто был в России или Европе. Отзываются о Москве, о Питере хорошими словами.

— Уже не шутят про медведей?

— Нет, эти стереотипы — медведи, водка — уже ушли.

— Как Лас-Вегас справляется с пандемией?

— Не знаю, сколько процентов жителей Америки вакцинировались, но масок уже почти нет. Жизнь вернулась к норме, люди забыли уже о коронавирусе. Полные стадионы, все открыто. Очень приятно видеть болельщиков на трибунах.

— В городе чувствуется хоккейный ажиотаж?

— В Америке и Канаде так заведено, что весь город болеет за свой клуб. Атмосферу на играх в Лас-Вегасе многие называют лучшей в НХЛ. Как мини-вечеринка: музыка, всякие выступления, шоу перед матчами. Город живет двумя командами: «Рэйдерс» из НФЛ и «Голден Найтс» из НХЛ.

— В казино-то ходили?

— Я не играю ни в казино, ни в автоматы. А так, естественно, были и в MGM, и Venecia. Иногда ездим на Лас-Вегас-стрип — погулять, покушать. Атмосфера, конечно, колоритная. Все фотографировал, интересно наблюдать, как люди играют. Но сам не пробовал.

— А Хеллоуин праздновали с командой?

— На Хеллоуин я был в «Хендерсоне». Мы собрались дома у нашего игрока Свена Берчи. Посидели командой, и все разъехались по домам.

— Какой у вас был костюм?

— Мы с Максом Марушевым были в костюмах священников.

— Почему?

— Не знаю, решили выбрать такие костюмы.

— Как Марушев и Павел Дорофеев адаптируются к американскому быту?

— Парни молодцы, они проделывают хорошую работу, занимаются английским. Все ребята и тренерский штаб им помогают. В последнее время они очень хорошо играют — и будут еще прогрессировать.

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

Овечкин догонит Гретцки

— Сейчас тренерский штаб сборной России находится в Америке. С вами Алексей Жамнов не связывался?

- Нет. (Улыбается.) Меня даже не включили в расширенный список.

— Этот список — формальность.

— Я всю жизнь мечтал играть в НХЛ. Сейчас стараюсь максимально сфокусироваться на этом.

— Как вы отреагируете, если вам позвонит кто-то из сборной?

— Естественно, это большая честь — вообще получить такой звонок. Надо продолжать делать свою работу, выполнять то, что зависит от меня. Есть много вещей, которые от меня не зависят. Я могу повлиять только на свою игру. Вызов в сборную — огромная честь. Все знают, что это значит для каждого игрока.

— Следили за перестановками в штабе сборной?

— Да, конечно, читаю новости. Обсуждаем с парнями перемены, переходы. И за КХЛ слежу.

— И за «Сочи»? Недавно команду возглавил Андрей Назаров.

— Да-да, я общаюсь с парнями. Они чувствуют себя хорошо. Перемены тренерского штаба — сложный процесс. Рад, что они выигрывают. Начало чемпионата получилось не совсем удачным. Сейчас они набирают ход.

— Есть хоккеист, против которого вы бы обязательно хотели сыграть в НХЛ?

— Хотел бы сыграть против Коннора Макдэвида, Сидни Кросби, Александра Овечкина и Евгения Малкина. Вообще, у меня было две мечты: играть в НХЛ и сыграть с или против Павла Дацюка. И в прошлом году за «Сочи» я вышел против него, когда он был в «Автомобилисте». Мечта сбылась. Смотрел на него все детство, он был для меня примером. Всегда восхищался его игрой. Был очень счастлив, когда вышел против него в КХЛ. А в этом сезоне я дебютировал в НХЛ. Так что — мечты сбываются. Надо просто работать и идти вперед.

— Овечкин сейчас в огне. Чувствуется ажиотаж вокруг погони Александра за Уэйном Гретцки?

— Мы с русскими парнями иногда обсуждаем, когда он забивает. А так все стараются сфокусироваться на своей игре. Естественно, мы рады за него. Все знают, что он — лучший снайпер НХЛ.

— Овечкину реально догнать Гретцки?

— Да, он догонит. Он даже не думает сбавлять обороты. Только несколько хоккеистов в мире способны так играть. Видно, что когда он забивает гол, он радуется, будто бы это первый гол. Он живет этим и одержим хоккеем. Поэтому у него такой успех.

— Летом Евгений Дадонов перешел в «Вегас». Как он вписался в систему нового клуба?

— Женя — прекрасный человек и игрок. Когда я играю за «Вегас», мы рядом сидим в самолете, общаемся, обсуждаем моменты. В этом году у него будет прекрасная возможность выиграть Кубок Стэнли. Думаю, он заслужил это своей игрой, показывая результат в каждом матче. Переходы — это часть профессии. Он прекрасно влился в команду. Его все называют «Дэдди», что в переводе с английского — «папа». (Улыбается.) Он себя хорошо здесь чувствует.

— По возрасту-то рано его так называть.

— Конечно-конечно. Это прозвище — от фамилии.