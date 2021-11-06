Панарин набирает очки 4 матча кряду.

Хоккей

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Рейнджерс» — 6:5 ОТ (1:1, 1:3, 3:1, 1:0)

Голы: Хытил — 2 (Лундквист, Блэй), 1:53 — 0:1. Хаймэн — 7 (Бэрри, Нерс), 18:11 — 1:1. Руни — 3 (Хытил), 22:52 — 1:2. Крайдер — 8 (Фокс, Гудроу), 24:11 — 1:3. Зибанежад — 3 (бол., Строум, Панарин), 26:56 — 1:4. Пулюярви — 4 (бол., Нюджент-Хопкинс, Нерс), 34:41 — 2:4. Бэрри — 2 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 41:00 — 3:4. Пулюярви — 5 (Кит, Бушар), 43:35 — 4:4. Зибанежад — 4 (Крайдер), 47:18 — 4:5. Макдэвид — 8 (Бэрри, Драйзайтль), 57:01 — 5:5. Драйзайтль — 10, 63:27 — 6:5.

Вратари: Коскинен — Георгиев.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 39 (13+9+15+2) — 25 (10+11+4+0).

Наши: — - Панарин (20.38/2/0).

6 ноября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан оставил на скамейке самого ценного игрока команды Игоря Шестеркина, одного из самых реальных претендентов на «Везину», лишив его возможности впервые проявить себя в противостоянии с Коннором Макдэвидом. Всего во второй раз за последние десять матчей в стартовом составе вышел другой российский голкипер — Александр Георгиев. В этом решении не стоит искать подоплеки, поскольку на следующий день нью-йоркцам предстоит играть с еще одним лидером Запада «Калгари».

«Эдмонтон» в случае победы выдал бы лучший старт чемпионата в своей истории. Ранее команда никогда не выигрывала девять из десяти матчей с начала сезона. Дополнительной мотивацией для «Ойлерс» должен был стать вывод из обращения номера «четыре», под которым играл в команде защитник Кевин Лоу. Одна из важных, но не самых заметных фигур династии «Эдмонтона» в 1980-х. Шесть выигранных Кубков Стэнли, включая титул в составе «Рейнджерс» в 1994-м — великолепное достижение. В качестве менеджера Лоу довел родную команду до финала в 2006-м году, но затем больше запомнился рядом сомнительных решений, приведших к затяжному кризису. Торжественная церемония, присутствие на игре клубных легенд, в том числе Марка Мессье и Яри Курри, должны были вдохновить действующих хоккеистов «Ойлерс» на установление рекорда. Уже в первой смене хозяева убежали в быструю атаку втроем против одного защитника и едва не открыли счет. Многообещающее начало для «Эдмонтона» продолжения не получило. «Рейнджерс» в нынешнем сезоне стали менее яркой команды, если вести речь об атаке, зато основательно прибавили в игре без шайбы и в обороне. Процесс перехода к новому стилю пока отразился в худшую сторону на результативности команды в целом и Артемия Панарина в частности. График «очко в среднем за игру» (2+8 в 10 матчах) и показатель полезности «-5» для него оценить можно в лучшем случае как приемлемо.

С точки зрения командных результатов «Рейнджерс», забивая меньше, чем в прошлые годы, прогрессируют. С самого начала встречи в столице провинции Альберта стало понятно, в чем причина. Самая грозная атака лиги долгое время ничего не могла поделать с тактически выверенными действиями гостей — не было ни быстрого перехода из обороны в нападение, ни позиционного давления, ни единого шанса получить численное преимущество. От Георгиева лишь требовалось сохранять спокойствие и не допускать дурацких ошибок. С этой задачей он справлялся без видимого напряжения, а его партнеры постоянно совершали опасные выпады и тревожили Микко Коскинена. Гол в исполнении Филипа Хытила, отталкиваясь от логики игры, выглядел естественным. «Эдмонтон» только ближе к концу стартового периода провел первую затяжную атаку в чужой зоне. Ответная шайба Зака Хаймана, смотревшегося королем на вражеском пятачке, казалась в большой степени делом случая.

«Эдмонтон» никак не мог включиться на полную мощность и получал в свои ворота одну шайбу за другой, словно забыл выйти на площадку. На Лоу, Мессье и остальных легендах лица не было — настолько спокойно «рейнджеры» чувствовали себя, уничтожая оппонента. Панарину даже не требовалось включать режим «супергероя». Команда на глазах избавляется от зависимости по отношению к его действиям. Это можно расценить как позитивный признак для будущего. Сейчас нельзя сказать, что россиянин тащит «Рейнджерс» на своем горбу. Его голевой пас в большинстве хорош для улучшения личной статистики, но ключевого значения для взятия ворот не имел.

В распоряжении нынешнего «Эдмонтона» есть одно оружие, которое можно назвать смертельным. Реализация большинства в исполнении Макдэвида, Драйзайтля и их партнеров приближается к 50 процентам! «Нефтяники» забивают при численном преимуществе в каждом матче текущего чемпионата. Встреча с «Рейнджерс» не стала исключением, поэтому «Эдмонтон» повторил достижение «Питтсбурга», которое датируется сезоном-2007/08. Георгиев не выручил при первом голе Йессе Пульюярви, пропустив после резкого броска финна сходу в ближний угол. Не самая большая ошибка вратаря позволила «Ойлерс» вернуться в игру.

Последний матч соперников состоялся 1 января 2020-го и запомнился тем, что «Эдмонтон», ведя со счетом 6:0, едва не упустил победу. Тогда хозяева пропустили пять шайб подряд и с трудом устояли в концовке (7:5). Теперь уже «Ойлерс» пришлось устраивать погоню за соперником, которая увенчалась успехом. Бросить камень в Георгиева вроде бы рука не поднимается. Но теперь еще очевиднее становится значение Шестеркина для «Рейнджерс» — без него оборона команды задрожала и рассыпалась. Натиск «Эдмонтона» был впечатляющим, весь третий период пролетел на одном дыхании, гости еще раз успели выйти вперед и тут дело в свои руки взял Макдэвид. Канадец подхватил вышедшую в среднюю зону шайбу и в одиночку устремился сразу на четырех хоккеистов противника. Те совершенно растерялись от такой наглости. Форвард разобрался с защитником Патриком Неметом, словно играл на легчайшем уровне в симулятор НХЛ на приставке, и перехитрил Георгиева. Этот шедевр поднял на ноги всю арену. Стало ясно, что хозяева своего не упустят и порадуют своих ветеранов во главе с Лоу. В овертайме тройка «Рейнджерс» неаккуратно сыграла в своей зоне и пропустила от оставшегося в одиночестве Драйзатля.

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