Овечкин не смог ничего сделать против главной сенсации сезона

«Вашингтон» проиграл в овертайме лидеру «Запада .

Хоккей

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Вашингтон» — 3:2 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 1:0)

Голы: Фаулер — 3 (Гетцлаф, Терри), 3:32 — 1:0. Пилон — 1 (Фехервари, Карлсон), 45:36 — 1:1. Зеграс — 5 (Милано), 50:00 — 2:1. Уилсон — 5 (Карлсон, Фехервари), 57:28 — 2:2. Зеграс — 6 (Линдхольм, Хенрик), 64:14 — 3:2.

Вратари: Гибсон — Ванечек.

Штраф: 10 — 2.

Броски: 31 (11+11+7+2) — 30 (8+6+14+2).

Наши: — - Кузнецов (22.26/2/-2), Овечкин (21.40/1/-2), Орлов (20.35/1/-1).

17 ноября. Анахайм. Honda Center.

«Анахайм» — настоящее открытие начала регулярного чемпионата НХЛ. Год назад «Дакс» остались вне зоны плей-офф, а сейчас возглавляют Тихоокеанский дивизион. Удивительное — рядом! «Утки» нашли идеальное сочетание опыта и молодости. Команду ведут за собой опытные дядьки — Райан Гетцлаф и Адам Хенрик и молодежь — Трой Терри и Тревор Зеграс, который зажигал на прошлом МЧМ. «Анахайм» непобедим восемь матчей подряд. Неизвестно, как долго продлится их сказка, но у «Уток» есть все шансы, чтобы побороться за плей-офф.

Сегодня «Дакс» были на пороге исторического достижения. Победа над «Вашингтоном» стала бы 1000-й в истории франшизы. Речь о регулярных чемпионатах, потому что в НХЛ принято исчислять все статистические рекорды по первому этапу сезона. Не менее важным матч с «Кэпс» был и для Гетцлафа. Живая легенда клуба мог набрать 1000-е очко в энхаэловской карьере.

«Кэпиталз» позволили закрыть сразу два гештальта. «Анахайм» вырвал победу в овертайме, а Гетцлаф уже в первом периоде ассистировал Киму Фаулеру и выбил 1000-е очко. Аплодисменты Райану, который в 36 лет остается лидером клуба и приносит ощутимую пользу на льду. Фаулер же пробил Витека Ванечека щелчком со средней дистанции. Чех видел момент броска, но не смог среагировать на пулю американца.







«Вашингтон» быстро сравнял счет, но шайбу Ника Дженсена отменили из-за положения вне игры. Судьи после оперативного совещания разглядели офсайд перед голом «Кэпиталз». А следующую результативную атаку болельщики ждали до третьего периода. Команда Питера Лавиолетта достаточно кружила в зоне «Уток», но раз за разом упиралась в Джона Гибсона. Вознаграждение за старание пришло на 46-й минуте. Гарретт Пилон подставил клюшку под бросок Мартина Фехервари и очень вовремя сообразил свой первый гол в энхаэловской карьере.







Лидер «Вашингтона» Александр Овечкин сегодня остался в тени. Капитан «Кэпс» лишь однажды бросил по воротам — несвойственная для Ови статистика. Их дуэт с Евгением Кузнецовым не набрал очков. Одна из причин — дисциплинированная игра «Анахайма». «Дакс» ни разу не удалились, лишив соперника грозного оружия — возможности погонять шайбу в большинстве. А в равных составах у Овечкина и Кузнецова получилось далеко не все.

Спустя четыре с половиной минуты после шайбы Пилона «Анахайм» снова вышел вперед. Отличился настырный Зеграс, переигравший Ванечека в ближнем бою. «Вашингтон» ответил очередным голом с подставления. Том Уилсон изменил направление полета шайбы и поставил Гибсона в тупик. Не обошлось без просмотра и на этот раз, но теперь правда была на стороне «Кэпиталз». Хороший гол.







Овертайм стал логичным продолжением равного матча. Победную шайбу «Анахайма» организовал все тот же Зеграс. Гол получился на загляденье. Тревор закатил с шайбой в зону, сместился в центр и неотразимо бросил в дальнюю девятку из-под Кузнецова. Евгений и Александр Овечкин только наблюдали, как молодой парень словно лазером стрельнул в верхний угол. Ванечек поднял ловушку, но поймать или как минимум отразить скрытый и хлесткий бросок нереально.

Мало того что Овечкин и Кузнецов не набрали очков, так еще оба форварда завершили матч с полезностью «минус 2». В отсутствие лидеров атаки — Бэкстрема, Манты, Оши — на них ложится двойная ответственность, но сегодня они с ней не справились. Надежнее мог сыграть и вратарь Витек Ванечек. Не исключаем, что в следующем матче Питер Лавиолетт доверится Илье Самсонову, который сегодня наблюдал за происходящим со скамейки.





