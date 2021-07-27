«Вегас» обменял Марка-Андре Флери в «Чикаго»

«Вегас» обменял вратаря Марка-Андре Флери в «Чикаго», сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер в Twitter.

По информации источника, клуб из Лас-Вегаса не получит ничего взамен и не будет удерживать часть зарплаты 36-летнего голкипера.

Fleury to Chicago. No salary retained. Nothing going back to Vegas. https://t.co/b7WmfygeZG — Darren Dreger (@DarrenDreger) July 27, 2021

Как сообщает обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман, Флери может завершить карьеру по семейным обстоятельствам в случае обмена из «Вегаса».

One thing to watch here: there were rumblings Marc-Andre Fleury might choose to retire if traded from Vegas — for family reasons. Not certain how it will all play out. — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) July 27, 2021

Канадец в минувшем сезоне провел 36 матчей за «Вегас» в регулярном чемпионате (1,98 пропущенных шайб в среднем за матч, 92,8 процента отраженных бросков) и 16 — в плей-офф (2,04, 91,8).