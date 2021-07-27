«Вегас» обменял Марка-Андре Флери в «Чикаго»
18:35
«Вегас» обменял вратаря Марка-Андре Флери в «Чикаго», сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер в Twitter.
По информации источника, клуб из Лас-Вегаса не получит ничего взамен и не будет удерживать часть зарплаты 36-летнего голкипера.
Как сообщает обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман, Флери может завершить карьеру по семейным обстоятельствам в случае обмена из «Вегаса».
Канадец в минувшем сезоне провел 36 матчей за «Вегас» в регулярном чемпионате (1,98 пропущенных шайб в среднем за матч, 92,8 процента отраженных бросков) и 16 — в плей-офф (2,04, 91,8).
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