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«Аризона» подпишет контракт с нападающим «Динамо» Яшкиным

10:30
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«Аризона» подпишет контракт с нападающим Дмитрием Яшкиным, сообщает журналист Энди Стрикленд.

По информации источника, соглашение с 28-летним чехом будет рассчитано на один год с зарплатой в 3,2 миллиона долларов.

Яшкин выступал за «Динамо» с 2019 года. В сезоне-2020/21 он набрал 60 (38+22) очков в регулярном чемпионате КХЛ, став лучшим снайпером по итогам чемпионата. В плей-офф форвард набрал 8 (5+3) очков в 10 играх. Яшкин уже выступал в НХЛ за «Сент-Луис» и «Вашингтон».

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Иван Торопцев все материалы автора

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