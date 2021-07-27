«Аризона» подпишет контракт с нападающим «Динамо» Яшкиным

«Аризона» подпишет контракт с нападающим Дмитрием Яшкиным, сообщает журналист Энди Стрикленд.

По информации источника, соглашение с 28-летним чехом будет рассчитано на один год с зарплатой в 3,2 миллиона долларов.

Dmitrij Jaskin will be signing 1 yr $ 3.2M with the #Yotes . Have had some great success in #KHL last few seasons — Andy Strickland (@andystrickland) July 26, 2021

Яшкин выступал за «Динамо» с 2019 года. В сезоне-2020/21 он набрал 60 (38+22) очков в регулярном чемпионате КХЛ, став лучшим снайпером по итогам чемпионата. В плей-офф форвард набрал 8 (5+3) очков в 10 играх. Яшкин уже выступал в НХЛ за «Сент-Луис» и «Вашингтон».