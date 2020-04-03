В «Коламбусе» уверены: Марченко хочет в НХЛ

Генменеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен выразил уверенность, что 19-летний форвард СКА Кирилл Марченко в ближайшем будущем станет игроком «Блю Джекетс». Марченко был задрафтован «Коламбусом» в 2018 году во втором раунде под общим 49-м номером.

— Мы бы не задрафтовали его, если бы не были уверены в том, что он хочет перейти, — цитирует The Athletic Кекяляйнена. — Мы не знали, хочет ли он перейти прямо сейчас или хочет подождать, но были уверены, что он хочет переехать в Северную Америку.

— Марченко будет играть в КХЛ еще два года, — сказал агент Марк Гандлер. — А затем он уедет в «Коламбус». Вы получите удовольствие от него в «Коламбусе».